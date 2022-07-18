Düşük faizli ve uzun vadeli ucuz konut için bugün bekleniyordu! TOKİ’ye başvurular resmen başladı…

Ev fiyatları yüzde yüzün üzerinde artarken vatandaşlar ucuz konut için TOKİ kampanyalarını araştırmaya başladı. Vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış süreci başlattı. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na yapılacakken, ödemeler ise projeye göre değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ ucuz ev kampanyasına dair tüm detaylar…

GÜNCEL 18.07.2022, 12:00
Düşük faizli ve uzun vadeli ucuz konut için bugün bekleniyordu! TOKİ’ye başvurular resmen başladı…

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise bugün başladı.

ÖDEME KOŞULLARI NELER?
2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek

BAŞVURU ŞARTLARI
Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

İL İL TOKİ UCUZ KONUT FİYATLARI 2022
TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutun fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için satış fiyatı 314 bin TL'den başlıyor. Taksit ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konutun başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde 247 konutun fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun fiyatı 369 bin TL'den, taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun fiyatı 462 bin TL taksitler ise 1.928 TL'den başlıyor.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta fiyatı 453 bin liradan, taksitlerse 1.888 TL'den başlayacak

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konutun fiyatı 424 bin TL'den, taksitler ise 1.770 TL'den başlayacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç fiyatı ise 2.052 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den başlıyor. Taksitler ise 2.221 TL'den başlayacak..

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor.

Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da konut fiyatı 415 bin TL, taksiti 1.559 TL olarak belirlendi.

Mynet

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