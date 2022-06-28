Düğünde damada yapılan cenaze şakası sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda oldukça popüler olan düğünlerde damada ya da geline yapılan şakalardan biri Elazığ'da bir düğünde damada yapılmıştı. Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapılmış ve görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Aynı şaka bu sefer Kahramanmaraş’ta bir damada yapıldı.

Hazırlık aşaması 1 hafta süren şaka salona katılanlara unutulmaz bir an yaşattı. Damadın arkadaşları şakanın gerçekçi olması için yakalarına küçük resim ve siyah güneş gözlüğü takarak salona girip çifte unutulmaz bir düğün sürprizi yaptı.

Damat Ahmet Boz (25) ise şaka sonrası yaptığı açıklamada, “Düğünlerde arkadaşlarımın yanına gelirken onlara her zaman, önlük, bulaşık deterjanı filan hediye ederdim. Onlar da benden intikam almak için böyle bir şaka yapmışlar. Şaka sonrası çok ter attım. Heyecanlandım. Strese girdim ama eğlenceli oldu düğünüm. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

Damadın ağabeyi ve şakanın organizesini yapan Emre Boz ise, “Bu kardeşimiz bizim düğünlerimize bulaşık deterjanı, bulaşık önlüğü gibi hediyeler takdim ediyordu. Biz de intikam almak için ona böyle bir cenaze töreni havasında, acı kaybımız diyerek bir organizasyon düzenledik. Hazırlık sürecimiz ortalama 1 hafta sürdü. Çok eğlenceli oldu” diye konuştu.

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