DSİ’den Van’a gölet müjdesi

Yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturan DSİ, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanılan Özalp Yeni Emek Göleti’nde çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, gölette depolanacak su ile 4 bin 140 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını ifade etti. Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade eden Yıldız, “Göletin gövde, dolusavak, kondüvi yapısı (Derivasyon Tüneli) imalatları, ayrıca Regülatör-1, Regülatör-2 betonarme, tersip bendi ve sulama hattı imalatları tamamlandı. Mekanik montaj imalatları da tamamlanmak üzere. İnşallah yılsonu itibari ile gölette su tutmuş olacağız” dedi.

Açıklamalarında yapılan gölet ile ilgili de bilgi veren Yıldız, “Temelden yüksekliği 34 metre, gövde tipi kil çekirdekli homojen dolgu ve su depolama kapasitesi 1 milyon 219 bin m olan Van Özalp Yeni Emek Gölet’inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 61 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 894 bin 237 TL katkı sağlanması hedeflenmesi ile birlikte 414 kişiye de istihdam sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. İHA