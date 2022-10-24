DSİ Van'da sürekli işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 26 Bölge Müdürlüğünde taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya sürekli işçi alımı yapacak. İşte başvuru şartları

GÜNCEL 24.10.2022, 12:59
DSİ Van'da sürekli işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları

DSİ 17 Farklı Kadro Kontenjan Dağılımı Nedir?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ); operatör, şoför (ağır vasıta), bakımcı yağcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, laborant yardımcısı, topoğraf, hidrolog, aşçı, aşçı yardımcısı, teknisyen ve bekçi olmak üzere 17 farklı kadroda alım yapılacak.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Van'da 8 işçi alacak
Yapılacak olan alımlardan 8'i Van'da alınacak. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Van'da 1 operatör, 6 usta ve 1 teknisyen olmak üzere toplamda 8 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?
Alımlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İşçi alım ilanı edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

DSİ işçi alımı başvuru şartları nedir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • En az İlkokul mezunu olmak,
  • İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),
  • Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak

Havadis

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