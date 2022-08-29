Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumu Van'da oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2021 Ocak-Temmuz kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bu yılın 7 ayında Van'da 371 şirket kuruldu. Ocak - Temmuz 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 371 şirketle Van oldu.

GÜNCEL 29.08.2022, 09:17
Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumu Van'da oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Temmuz 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 301 şirketle Malatya, 220 şirketle Elazığ, 206 şirketle Erzurum izledi. Ocak - Temmuz döneminde Ağrı'da 94, Erzincan'da 77,Bitlis'te 84, Muş'ta 67, Iğdır'da 58, Bingöl'de 59, Hakkâri'de 47, Kars'ta 36, Tunceli'de 21 ve Ardahan'da 6 şirket kuruldu.

Verilere göre Temmuz ayında Van'da 52 şirket kurulurken, 16 tane işe Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 1 şirket ve 1 kooperatif tasfiye olurken, 5 şirket ve 7 kooperatif ise kapandı. 2021 Ocak-Temmuz döneminde Van'da 371 şirket, 2 kooperatif, 120 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 31 şirket, 4 kooperatif ise tasfiye oldu.

Bu dönemde Van'da 35 şirket, 3 kooperatif ve 90 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirdi. 2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %21,1 kurulan kooperatif sayısı %20,5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,1 azalırken, 2022'nin ilk 7 ayında, 2021'in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında %78,6 kapanan kooperatif sayısı %71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,5 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %23,9 ARTIŞ OLDU

Temmuz 2022'de, Temmuz 2021'e göre kurulan şirket sayısı %23,9 kurulan kooperatif sayısı %8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,9 arttı. Temmuz 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %30,3 azalış olurken, Temmuz 2022'de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %27,1 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %37,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %35,3 kurulan kooperatif sayısı %27,1 azalırken, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %39,9 kapanan kooperatif sayısında %33,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %27,3 azalış gerçekleşti.

Temmuz 2022'de kurulan toplam 8.467 şirket ve kooperatifin %85,6'sı limited şirket, %12,9'u anonim şirket, %1,4'ü ise kooperatif olarak görüldü. Şirket ve kooperatiflerin %41,4'ü İstanbul, %8,9'u Ankara, %5,2'si Antalya'da kuruldu. Bu ayda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2022 yılında toplam 75 bin 373 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limited şirket, toplam sermayenin %73,9'unu, 9.383 anonim şirket ise %25,5'ini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %31,1 oranında azaldı.

Bölgegazetesi

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