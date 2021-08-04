Diyarbakır'da son 24 saat: 14 ölüm, 2 bin yeni vaka

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, kentteki koronavirüs (Kovid-19) salgına dair dünkü verileri paylaştı.

SES, bir gün içerisinde 2 bin kişiye koronavirüs tanısının konduğunu ve 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. 80 kişinin yoğun bakıma alındığı bilgisini paylaşan SES, "Maske takalım, aşı olalım, hep birlikte salgını aşalım" çağrısı yaptı.