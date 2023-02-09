Diyanet açıkladı: Fitrelerinizi Ramazan'dan önce deprem mağdurlarına verebilirsiniz

2023 yılı için belirlenen fitre miktarı 70 TL olarak açıklanırken, fitrelerin 10 ilde depremden etkilenen vatandaşlara Ramazan ayından önce verilebileceği açıklandı.

GÜNCEL 09.02.2023, 16:45 09.02.2023, 16:54
Diyanet açıkladı: Fitrelerinizi Ramazan'dan önce deprem mağdurlarına verebilirsiniz

Depremde 4'üncü güne girildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak tarihe geçti.

Geniş bir coğrafyada hissedilen deprem, 10 ili adeta yerle bir etti.

Büyük can kayıplarının da yaşandığı acı olayda 82'nci saate girilirken, mucizevi kurtuluşlara dair haberler gelmeye devam ediyor.

Fitre miktarı  70 TL oldu
Yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine seferber olurken, binlerce vatandaş da hummalı çalışmalar başlatarak yardım toplamaya başladı.

Son olarak Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu yıl için geçerli olacak fitre miktarı da belli oldu ve 70 TL olarak açıklandı.

"Ramazan'dan önce deprem mağdurlarına gönderilebilir"
Konuya ilişkin açıklama, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan geldi.

Alınan kararla, 2023 yılı için belirlenen fitrenin, vatandaşların deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verilebileceği açıklandı.

"Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.
Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız yoğun bir şekilde yöneltilen, “Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?” sorusuna, “Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler.” cevabını verdi.

ensonhaber

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