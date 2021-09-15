Dev timash'ın karnından çıkanlara inanamayacaksınız!

Amerika'da avcılık yapan Shane Smith tuttuğu timsahın karnından çıkanları görünce şaşkınlık geçirdi, Timsahın karnından 5000 ile 6000 yıllık tahmin edilen ok başı ve zoka bulundu!

GÜNCEL 15.09.2021, 08:57
Dev timash'ın karnından çıkanlara inanamayacaksınız!

Amerika'da avcılık yapan Shane Smith tuttuğu timsah'ın karnından çıkanları görünce şaşkınlık geçirdi, Timsahın karnından 5000 ile 6000 yıllık tahmin edilen ok başı ve zoka bulundu!

Timahın karnında kızılderelilerin kullandığı tahmin edilen ok ve zoka bulundu.

Shane ilk gördüğünde normal bir zoka ve ok başı olduğunu düşünse de bir devlet arkeoloğu'nun incelediği ok ve zoka 5000 ile 6000 yıllık olduğu anlaşıldı.

Timsahın karnından çıkan ok ve zoka için tarihçiler kızılderelilerin balıkçılık için kullandığını söyledi.

Timsahın karnında birçok balık kemiğine rastlandı.

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