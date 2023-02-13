Depremzede çocuğun kumanya alırken ders veren tavrı

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin yaralarını sarıyor.

Son verilere göre 30 bine yakın cana mal olan felaketten sonra bölgeye yardım yağdı.

Halk kendi ve yakınlarının canının derdine düşmüşken birden hırsızlar türedi.

Felaketle sarsılmış milletin hem malına hem de gelen yardımlarına göz koyan hırsızlar tek tek yakalanıyor.

Bir yandan da bu çirkin görüntülerin tam tersi olaylar yaşanıyor.

Deprem bölgesinde yardım dağıtılan bir noktada kameralara yansıyan bir çocuğun mağrur ve gururlu tavırları izleyenleri duygulandırdı.

Ekmeği almadı: İhtiyacımız yok

Yardım noktasında ihtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, "Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok." diyerek ekmekleri geri verdi.

İki kez üsteleyerek ihtiyacı olanlar için ekmeği zorla bırakan çocuk, yardım dağıtan ağabeyi tarafından çikolata ile ödüllendirildi.

Minik depremzedenin o görüntüleri izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

ensonhaber