Depremle ilgili AFAD'dan açıklama! "7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Yeni tespitlere göre yer kabuğundaki değişmelerin 7 metreyi bulduğunu duyuran Tatar, artçı sayısının ise 3 bin 858 olduğunu söyledi. Bu rakamların çok ciddi rakamlar olduğunu belirten Tatar; İzmir ve Düzce depremleri büyüklüğünde çok sayıda artçılar yaşandığını açıkladı.

GÜNCEL 15.02.2023, 15:59
Depremle ilgili AFAD'dan açıklama! "7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi. Bölgede 10 dakikada bir hissedilecek düzeyde artçı depremler olduğunu belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar, "Şu ana kadar 3858 artçı yaşandı. Konuştuğumuz dakikalarda bile 3 bin 900'ü aştığını söyleyebiliriz" dedi. Yeni tespitlere göre yer kabuğundaki değişmelerin 7 metreyi bulduğunu duyuran Tatar, "Depremin etki alanı Yunanistan'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük" diye konuştu.

Tatar'ın açıklamaları şöyle;

"3-4 metreye vatan yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7,3 metreye kadar ulaştı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yurt dışından gelen çok sayıda araştırmacının desteğiyle TÜBİTAK'ın desteğiyle bilimsel çalışmalar yapılıyor.

2000 YILDAKİ EN BÜYÜK YER DEĞİŞİMİ
7.5 metreye vatan dezenformasyonlar son 2000 yılda deprem sonucunda yaşadığımız en büyük yer değişimi.

Bölgede her 10 dakikada bir hissedilen artçı depremler oluyor. 5 ile 6 arasındaki artçı sayısı 38. Bu ne anlama geliyor? Çok sayıda İzmir (4,9) ve Düzce (5,9) depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz.

Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

"ETKİ ALANI BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN YÜZ ÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜK"
Depremin etki alanı Yunanistan'dan Avusturya'dan Belçika'dan birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. 400 kilometrelik bir yüzey kırığı oluştu.

OLUŞACAK ÇIĞLARA DİKKAT!
Depremler sonrasında 30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. Ortaya çıkan enerji çok büyük, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemelerini rica ediyoruz. Bazı kar yağan noktalarda artçı sarsıntılarla birlikte çığ meydana gelebilir."

Mynet

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