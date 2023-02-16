Depremin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler: Geri dönmeyeceğiz

Türkiye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Suriye'yi de vurdu.

Geriden kalan 11 günün ardından Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, 15 bine yakın kişi de yaralandı.

Başta Hatay olmak üzere birçok bölgede yaşayan Suriyeliler de ülkelerindeki yakınlarını görmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin gerekli önlemi aldığı gümrük kapısında önce engelliler, hamile kadınlar, yaşlılar ve çocuklu ailelerin gidişi sağlanıyor.

Kısa sürede bin kişi gitti

Yanlarına aldıkları yaşam eşyalarıyla geçiş yapan Suriyelilerin çoğunluğu tekrar Türkiye’ye dönüş yapmayacağını söyledi. Sorunsuz bir şekilde geçişleri sağlanan Suriyeli sayısı ise bugüne kadar bini geçti.

Ensonhaber