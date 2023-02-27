Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli binalarla ilgili sorular gündeme geldi. Binalardaki güçlendirme sürecine dair soruları Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç cevapladı.

GÜNCEL 27.02.2023, 08:56
Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok vatandaşın aklına riskli binalara dair sorular geldi.

Akıllara takılan soruları detaylı bir şekilde, gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç NTV yayınında yanıtladı. 

Güvenç'in açıklamaları şu şekilde:

Kiracılar risk tespiti isteyebilir mi?
"Vatandaşların başvurabileceği üç tip rapor türü var. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma. Diğeri 2018 deprem yönetmeliği kapsamında yapılan özel rapor, üçüncüsü de 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında alınan resmi rapor. Hem özel raporda hem de İBB'nin aldığı raporda taşınmazınızın kaydına bir işleme yapılmaz. Riskli tespit raporuna kiracının doğrudan riskli yapı tespit ettirebilme hakkı yoktur. Önce malikler başvurabilir ve malikler yaptırabilir. Kendilerine risk analizi sunulmamışsa veliler, kiracılar veya çalışanlar şikayet müessesini çalıştırabilir. Bunu da kentsel dönüşüm yasamızın uygulama yönetmeliği 7/2 B maddesinde süre verilerek bakanlık ve idare talep edebilir."

Bina riskli çıkarsa ne yapılabilir?
"İBB ve özel raporumuz herhangi bir yasal sürece tabi değil. Taşınmazın tapu kaydına bir işleme yapılmıyor. Hem İBB'nin raporunda hem de özel raporda herhangi bir şekilde tahliye etmek zorunda değilsiniz, yıkıp yeniden yapmak, güçlendirmek zorunda değilsiniz.

Riskli yapı tespit raporu riskli çıkarsa, taşınmazınız yıkılmak ya da güçlendirilmek zorunda. Tapunuzun kaydına riskli yapı şerhi işleniyor."

Riskli bina kaç gün içerisinde tahliye edilmeli?
"Tahliye süreci için yetki belediyelere geçiyor. İlk 60 gün, ikincisi de 30 gün süre veriliyor. Süresi biten her binanın elektrik, su ve doğalgazı kesilmek zorunda. Mutlaka insandan arındırılmak zorunda. Belediye tahliye sürecine başlarken malikler de uygulama sürecine başlıyor."

İtiraz edenler için nasıl bir yol izleniyor?
"Tahliye kararına muhalif olan kişiler için bir toplantı zorunluluğu yok. Muhalif üyelere ihtarname gönderiliyor. 15 gün süre veriliyor, süre içerisinde imzalanmazsa payları açık artırmayla satışa çıkarılıyor."

Kiracıya bildirim yapılmazsa ne olur?
"60 ile 30 günlük tahliye süresinin kiracıya da bildirilmesi gerekiyor. Bildirilmediği zaman kiracı dava açabiliyor ve idari yargı yürütmeyi durdurma kararı alabiliyor."

Ensonhaber

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