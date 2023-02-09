Depremden sonra provokatif paylaşım yapan 9 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremden sonra, provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 31 kişiden 9'u tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi.
9 kişi tutuklandı
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ayrıca Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır.”
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