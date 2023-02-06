Depremde vefat edenler için sala okundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelindeki camilerde sala okunması kararı aldı.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından gelen bu kararı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu.

Erbaş, da Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camii’nde sala verip dua etti.

Tüm camilerde okundu

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah."

Ensonhaber