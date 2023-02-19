Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aştı!
AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.
Deprem bölgelerine tır dolusu yardımlar yağarken, evlerinden olan vatandaşlar da çadır kentlerde yaşamaya başladı.
Enkaz çalışmaları ise depremin ardından 14'üncü günde devam ediyor.
41 bin 20 kişi öldü
11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
AFAD, 2 büyük depremde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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|O
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|Takımlar
|O
|P
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|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
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|22
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|21
|24
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|21
|22
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|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15