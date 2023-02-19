Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aştı!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.

Deprem bölgelerine tır dolusu yardımlar yağarken, evlerinden olan vatandaşlar da çadır kentlerde yaşamaya başladı.

Enkaz çalışmaları ise depremin ardından 14'üncü günde devam ediyor.

41 bin 20 kişi öldü

11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

AFAD, 2 büyük depremde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.