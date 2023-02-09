Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 Bini geçti!
10 şehirde yıkıma neden olan büyük depremlerde son verilere göre 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 194 kişi yaralandı.
Türkiye tarihi bir felaket yaşıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7. ve 7.6 depremde 10 ilimiz yerle bir oldu.
10 ilde de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen saat bilanço daha da kötüye gidiyor.
Ölü sayısı 16 bin 170
Bu kapsamda, açıklanan son verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti.
64 bin 194 yaralı
Tarihi felakette 64 bin 194 kişi ise yaralandı.
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|21
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|24
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|14
|Takımlar
|O
|P
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|22
|42
|2. Eyüpspor
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|41
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|21
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|22
|37
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|22
|37
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|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15