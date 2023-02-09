Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 Bini geçti!

Türkiye tarihi bir felaket yaşıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7. ve 7.6 depremde 10 ilimiz yerle bir oldu.

10 ilde de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken her geçen saat bilanço daha da kötüye gidiyor.

Ölü sayısı 16 bin 170

Bu kapsamda, açıklanan son verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti.

64 bin 194 yaralı

Tarihi felakette 64 bin 194 kişi ise yaralandı.