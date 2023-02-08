Depremde hayatını kaybeden 10 kişilik Vanlı aile defnedildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Adıyaman’da depreme yakalanan ve aynı aileden olan Mecit, Ayşe, Fatma, Harun, Meryem, Narin, Şehmus, Kevser, Nisa ve İsra Yorğun enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Bugün memleketleri Van’a getirilen Yorğun ailesi, cenaze namazları kılındıktan sonra İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzlan Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yan yana toprağa verildi.