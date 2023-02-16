Deprem sonrası salgın hastalık riskine dikkat!

Afet sonrasında görülecek salgın hastalıklar hakkında sık sık uyarılarda bulunan uzmanlar, bölgede kemirgenlerin sayısında artış yaşanacağına ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

GÜNCEL 16.02.2023, 13:43 16.02.2023, 14:15
Deprem sonrası salgın hastalık riskine dikkat!

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusu vuran ve 10 ilde görülen sarsıcı deprem sonrasında, birçok maddi ve manevi tahribatla karşı karşıya kalındı.
Vatandaşları doğrudan etkileyen bu doğal afetle birlikte insanlarda; barınma,  gıda, temiz su, tuvalete erişim büyük önem kazanmakta.

Böylesine büyük çapta yaşanılan depremin uzun vadede sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğinin altını çizen uzmanlar, deprem sonrası enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulundu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, deprem bölgesinde kemirgenlerin sayılarında artış olacağını söyleyere, "Kemirgenlerden kaynaklanan hanta virüs dediğimiz hayatı tehdit edebilecek enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.
"VEKTÖRLERLE BULAŞAN HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKTİ"

Bozulmuş gıdalar ve kanalizasyonların alt yapılarında yaşanılan sıkıntıların kemirgenlerin sayısını artıracağına dikkat çeken Firdevs Aksoy, "Özellikle depremzedelerin karşılaşabileceği hastalıklardan bir tanesi de, şu an kış olduğu için sivrisinek, kene gibi vektörleri çok fazla görmüyoruz belki ama; yaz aylarında olsaydı vektörlerle bulaşan hastalıkları da görecektik.

Hem bozulmuş gıdalar hem kanalizasyonlarıın alt yapıların bozulmasından dolayı kemirgenlerin sayısında bir artış olacak kemirgenlerden kaynaklanan Hanta virüs dediğimiz hayatı tehdit edebilecek enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabiliriz." açıklamasında bulundu.
"EN BÜYÜK PROBLEM SULARLA BULAŞAN HASTALIKLAR"

Deprem bölgesindeki en büyük problemlerden biri olan sanitasyon problemiyle birlikte gelecek olan sıkıntıları da sıralayan Aksoy, "En önemli problem hijyenin bozulduğu sularla bulaşan hastalıklar.

Toplu yaşamalar görülmeye başlanacak artık çünkü çadırlarda kalabalık ortamlarda kalabalıkla ilişkili yakın temasla ilişkili hastalıkların da artışını bekliyoruz tedbir alınmadığı sürece" dedi.
COVİD, TÜBERKÜLOZ, UYUZ, BİT GİBİ HASTALIKLARDA ARTIŞ OLABİLİR

Pandeminin bitmediğini bu süreçte artış yaşanabileceğinin üzerinden duran Firdevs Aksoy, "Şu anda kış mevsiminde olduğumuz için influenza grip gibi keza pandemi halen devam ediyor Covid de artış olabilir. Yine özellikle dirençli tüberküloz vakalarını görüyoruz toplu yaşamaya bağlı tüberkülozda artış olabilir. 

Yine suya erişimin olmaması temiz suya erişimin hem içme hem de genel vücut temizliğinin yapılamamasından dolayı uyuz, bit gibi hastalıklarda artış olabilir." açıklamasında bulundu.
"SOLUNUM YOLLARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

Toplu yaşama bağlı olan hastaların artmasıyla birlikte solunum yolunda da sıkıntılar yaşayacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, "Solunum yolu enfeksiyonlarında artış olma riski var. Yine yaralanmaya bağlı tetanoz riskinde artış olabilir." sözlerine yer verdi.

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