Deprem felaketinde 5'inci gün: Acı bilanço açıklandı

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket, 10 ilde tozu dumana kattı.

Depremin etkilediği şehirlerde büyük yıkım gerçekleşirken, ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor.

Büyük felaket sonrasındaki çalışmalar 5'inci gününde de, bir umutla sürdürülüyor.

Tüm yurt birlik ve beraberlik için kenetlenmişken, yurt dışından da destek yağıyor.

19 bin 388 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde acı bilançoyu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 bin 388 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 bin 711 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ensonhaber