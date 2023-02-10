Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi Türkiye'yi derinden sarstı. Üst üste gelen haberlerin ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada emekli aylıklarının erken ödeneceği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dünyadan da Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre şubatta emekli aylıkları erken ödenecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye."
mynet
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