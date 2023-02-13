Deprem destekleri başvurusu detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde yapılacak destek ödemelerinin detayları belli oldu. Bu kapsamda afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden veya mahalle, köy muhtarlıkları üzerinden yapılabilecek. Talep içinse 60 günlük süre bulunuyor. İşte detaylar...

GÜNCEL 13.02.2023, 09:48 13.02.2023, 09:51
Deprem destekleri başvurusu detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı. İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek. Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak, çadırda kalana da kira bedeli ödenecek.

Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği bir yıl sürecek. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedeli ödenecek. Kira ve taşınma destekleri başka şehirlerde de geçerli olacak. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanırken, havayolları ücretsiz uçuşlarla depremzedeleri taşımaya devam ediyor.

BORÇLAR ÖTELENDİ
Deprem bölgesindeki vatandaşların kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dâhil birçok ilave tedbir de devreye alındı. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dâhil bankalar alacakları talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilecek. Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden veya mahalle, köy muhtarlıkları üzerinden yapılabilecek. Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar, iştirak ve müşterek maliki oldukları konut, işyeri hasar görenler, konutları istimlak edilen aileler hak sahipleri listesinde yer alıyor.
Deprem nedeniyle teknik ekiplerce konutun yıkıldığı, acil yıkılacak durumda bulunduğu ya da ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu sonucunda tespit edilen geçici barınma talepleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait başvuru çadırlarında da alınıyor. Mülki amirin veya görevlendireceği memurun başkanlığında oluşturulan mahalli hak sahipliği inceleme komisyonları çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacak.

60 GÜNLÜK SÜRE VAR
Talep için 60 gün süre bulunuyor. Kendi imkânlarıyla veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılanların gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapması gerekiyor. Gidecekleri illerde valiliklerce oluşturulan komisyonlarca ihtiyaçlar karşılanıyor.

TAHLİYE ALANINA BAŞVURUN
Deprem bölgesinden tahliye noktalarına başvurmadan kendi imkânıyla ayrılan afetzedelerin gittikleri illerde sıkıntı yaşamaması için 10 ilde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapması gerekiyor. Tahliye noktalarında vatandaşların illerin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılıyor, gidecekleri illerde valiler tarafından oluşturulan komisyonlarca barınma ihtiyaçları karşılanıyor. (SABAH)

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