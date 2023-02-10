Deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kuracak

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile vakıf üyesi başkanların bir araya geldiği toplantı, Kuruçeşme Divan Otel'de gerçekleşti. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Memet Büyükekşi ve Ali Koç, alınan kararlarla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Bin konteynerlik mahalle kurulacak

Meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük. Ülkemiz yüzyılın afetini yaşıyor. Başkan ve diğer kulüp başkanlarıyla, 'neler yapabiliriz'i konuştuk. Faydalı ve iyi bir toplantı oldu. Bundan önce federasyon olarak bir sivil inisiyatif başlatmıştık. 20 milyon lira, AFAD'a bağışta bulunmuştuk ama bugün kulüplerimiz çok güzel bir öneriyle bize geldiler. Vakıf, yaklaşık bin konteyner ve içinde iki oda olan, tuvaleti olan bir mahalle kurma konusunda federasyonumuzla iş birliği yapıp, devletimizin ihtiyaç duyduğu, depremde zarar görmüş şehirlerimizden bir veya iki tanesine, mahalle şeklinde, ikiye bölünebilir, 500 artı 500 veya bin konut şeklinde ayırtıp, hazırlayıp en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Trabzonspor-Basel maçının geliri, afetzedelere harcanacak

Depremzedelere yardım konusunda da bazı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Büyükekşi,

"Biliyorsunuz önümüzde Trabzonspor ve Basel maçı var. Bu maçın Trabzon'da oynanan kısmının gelirini depremzedelere hibe etmek konusunda Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu öneride bulundu. Bu da depremzedeler için bir gelir kaynağı olacak inşallah."

ifadelerini kullandı.

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