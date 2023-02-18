Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geride 230 milyon tondan fazla enkaz kaldı. Bu enkazın boyutunun Erciyes Dağı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Enkazların taşınacağı alanların tespiti için uydu üzerinden bölgedeki atıl durumdaki maden sahaları incelendi ve 20 bin açık maden sahası tespit edildi.

Milliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) yöneticileri ile bir araya gelerek uydu görüntülerinden bölgede atıl durumda olan açık maden sahalarını inceledi.

20 BİN ATIL MADEN SAHASI

Depremden zarar gören 11 il ve çevresindeki illerde atıl, terk edilmiş ve işletmesi durmuş 20 bin adet maden sahasının olduğunu belirten yetkililer, uydu görüntüleri ile sahaları ve kapasitelerini inceledi. Enkazın doldurulması planlanan maden sahalarına ait bir liste hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, yetkililer önümüzdeki günlerde bu alanları ziyaret ederek, çevresel koşullarını ve enkaz alma kapasitelerini yerinde tespit edecek.

Deprem bölgesinden çıkan enkazın taşınacağı yerler belli oldu

"EN İYİ YER AÇIK MADEN SAHALARI"

Atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner, açık işletme madenciliğinin basamak şeklinde açılan ve işletilen, genellikle derinlere doğru ters koni şeklinde gelişen üretim yerleri olduğunu belirterek söz konusu çalışmayla terk edilmiş maden sahalarının da rehabilite edilmiş olacağına dikkati çekti. Öner, “Enkazın bertarafı için açık maden sahalarından daha iyi bir yer düşünülemez. Yapılacak çalışmalarla hem maden sahaları rehabilite edilecek hem de enkaz kirliliği son bulacak. Rehabilitasyonun ardından bu sahalar ağaçlandırılarak çevre ile bütünleşik hale getirilebilir” dedi.

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