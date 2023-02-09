Deprem bölgesindeki okullar için yeni karar!

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem şartı aranmayacağını duyurdu.

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

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