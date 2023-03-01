Deprem bölgesindeki öğrenciler sınavlara nasıl katılacak?

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. ÖSYM depremzede öğrencilerin sınavlara katılım ve başvuru sürecini değerlendirdi. Başkan Ersoy depremzede öğrencilerin ek başvuruları için ücret ödemeyeceğini belirtti.

GÜNCEL 01.03.2023, 09:12
Deprem bölgesindeki öğrenciler sınavlara nasıl katılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üniversiteleri ve sınav yapılan merkezleri etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin İl ve İlçe Sınav Koordinatörleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin durumu değerlendirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

DEPREM DOLAYISIYLA EK BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını söyleyen Başkan Ersoy, gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız, ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendik, bu bölgeler nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak" dedi.

Süperhaber

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