Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 ilde büyük hasara yol açtı. Son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan depremin beşinci gününde bilanço giderek ağırlaşırken, AFAD, can kaybının 18 bin 342'ye yükseldiğini, 74 bin 242 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili ilk soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“DERHAL VE GECİKMEKSİZİN”

*Deprem Bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

SORUMLULARIN TESPİTİNE BAŞLANDI

*Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır.

*Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

TEDBİR DURUMLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

*Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir.

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