Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili etkiledi.

Binlerce bina yerle bir oldu. 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen deprem, "Asrın felaketi" olarak tanımlandı.

Türkiye'de vatandaşlar birlik olup, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyaları yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da hasar tespit çalışmalarını 6 bin personelle yoğun bir şekilde başlattı.

Acil yıkılması gereken bina sayısı

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda; 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi.

24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit edildi.



Az hasarlı sayısı

10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi.

ensonhaber