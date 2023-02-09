Deprem bölgesinde hasar tespiti için harekete geçildi!

Bakanlığın açıklamasında, "Afet bölgesinde yer alan 10 ilde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam ediyor" denildi.

GÜNCEL 09.02.2023, 14:11 09.02.2023, 14:15
Deprem bölgesinde hasar tespiti için harekete geçildi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede hasar gören ve yıkılan binaların tespiti için düğmeye basıldı.

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Ön hasar tespiti başladı
10 ilde insansız hava aracı (İHA), drone ve Göktürk uydu görüntüleri ile dijital şehir ikizi görüntüleri karşılaştırılarak binalarda ön hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalar sırasındaki görüntüler ve koordinat bilgileri, 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde ediliyor.

Görüntüler karşılaştırılıyor
12 İHA, drone'lar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırma yapılarak hasarlar tespit ediliyor.

Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemindeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verilerinin eşleştirilerek ATLAS sistemine entegre edildiği kaydedildi.


Bakanlık açıklama yaptı
Bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısı, depremde görevli tüm ekiplerin kullanımına açılırken, açıklamada şöyle denildi:

Genelkurmay Başkanlığınca sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, Harita Genel Komutanlığı uçaklarından elde edilenler ve Aksungur İHA görüntüleri afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynadı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, özel sektörden 12 firmanın 12 insansız hava aracıyla, afet bölgesinde yer alan 10 ilde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam ediyor.

Bakanlığın oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde yapılan kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki binalara ait kadastro ve tapu bilgileri ile bağımsız bölüm ve kişi sayıları sistemimize entegre edilmiştir. Görev alanımızda yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulacak tüm alanlardaki yıkık ve çökük binalar için verilere erişim sağlanmıştır.

ensonhaber

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