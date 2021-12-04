Dengbej Gazin’in hayatı kitap oldu

Yaklaşık 58 yıllık hayat hikâyesinin konu alındığı "EZ GAZİN'İM" adlı kitap, Aram yayınları tarafından kitapseverler ile buluştu. Dengbej Gazin’in hayatını anlatan biyografi kitabı "EZ GAZİN'İM" adlı kitabı Ergun Sibel Yücel ve Marlene Schäfers yazarları hazırladı.

Hayatının büyük bir bölümünde kasetlerinin olduğu fakat kendisini gizlemek zorunda kalan ve sonrasında geleneklere karşı çıkarak sesini özgürlüğe bırakan gerçek ismi Raziye Kızıl olan fakat herkes tarafından Dengbej Gazin diye bilinen sanatçının kitabı okurseverler ile buluştu.

Kitabın yayınlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazar Zelal Kıran ‘’ Annem Dengbej Gazin’in hayatını anlatan biyografi kitabı "EZ GAZİN'İM" Aram yayınlarından çıktı. Annem “Gazin Kimdir, kimse bilmiyordu. Yedi sene gizli kaldı. Benim kasetlerim çalıyordu ama diyemiyordum o benim diye" anlatırdı bize. Bu kitap, Bitlis'ten Van'a 58 yıllık zorlu bir hayat yolculuğunun öyküsüdür. Annem Dengbej Gazin küçük yaşta kendi sesini keşfedip baskı ve yasaklara başkaldırarak sesini Süphan Dağı zirvesinden Van Gölü derinliklerine duyurmuş, oradan dünyaya haykıran Amazon bir Kürt kadınıdır. Dengbej Gazin kararlı, baş eğmez duruşuyla kadının özgürleşmesi için mücadele eden örnek bir Kürt kadını ve annesiydi. O dönemlerde geleneklere karşı çıkarak sesinin özgürlüğünü seçmiştir. Sesini tutsak etmemeyi seçip dengbêjlik kültürünün yaşamasına ön ayak olan bir kadın Raziye Kızıl yani Dengbej Gazin'dir. Dengbejlik geleneğinin güzel sesi yıllar boyu bireyin ya da toplumun hafızasında yer eden acıyı, sevinci, özlemi, öfkeyi, methiyeyi, coşkuyu, hasreti, savaş hâlini, çatışmayı, sürgünlüğü, yalnızlığı kısacası insana özgü tüm duygulanımları belleğine katarak kendi sesiyle bir eden anlatıcıdır. Bu geleneği genç kuşağa aktarmak için toplumsal belleğin devamlılığını sağlamıştır. Bir yandan bizleri yetiştirirken diğer yanda bölgenin içinde bulunduğu zor koşullarına baş eğmeden bilgi ve birikimini genç kuşaklara aktarma çabasından hiç vazgeçmedi. Gördüğü baskı ve yasakları o sesiyle delip bizlere ve kendinden sonraki kuşaklara güzel bir hazine bıraktı. 58 yıllık zorlu ve bir o kadar da güzel hayatın öyküsü bu kitapta toplandı. Kitabı yayına hazırlayan yazarları Ergun Sibel Yücel ve Marlene Schäfers'e çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.