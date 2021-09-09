Dedikleri Birebir Çıkan Nuray Sayarı'dan Yeniay İçin Çok Önemli Açıklamalar 6-12 Eylül Haftası

Nuray Sayarı, bugün konuk olduğu Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında anlattı. Nuray Sayarı Kahire'de astroloji ilmini öğrenmiştir.(Annesi Kahire'lidir ve o da eski bir astrolog'dur.) Ordan Hindistan'a gidip eğitimine devam etti.1991 senesinde Astrologluk işine başlamış bulundu. Bugün Türkiye'nin sayılı isimlerinden biridir.

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