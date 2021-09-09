Dedikleri Birebir Çıkan Nuray Sayarı'dan Yeniay İçin Çok Önemli Açıklamalar 6-12 Eylül Haftası
Astroloji camiasının önemli ve en tutulan isimlerinden bir tanesi olan Nuray Sayarı Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var adlı programında Başak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay hakkında önemli bilgiler verdi. Bu yeni ayda bizleri kişisel bazda bizleri neler bekliyor? Burçlarınız yorumlanırken yükselen burcunuzla beraber dinlemeyi unutmayın.
Nuray Sayarı, bugün konuk olduğu Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında anlattı. Nuray Sayarı Kahire'de astroloji ilmini öğrenmiştir.(Annesi Kahire'lidir ve o da eski bir astrolog'dur.) Ordan Hindistan'a gidip eğitimine devam etti.1991 senesinde Astrologluk işine başlamış bulundu. Bugün Türkiye'nin sayılı isimlerinden biridir.
Bu haftanın en şanslısı kim ? En şanssızı kim? Aşkta, parada, sağlıkta hangi burç şanslı olacak? Bu bir hafta boyunca yeni ayın etkisi hangi burç üzerinde nasıl seyredecek. Detaylar videoda.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0