DAKAF'23 Fuarı lansman toplantısı Van YYÜ’de yapıldı

Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'yla (DAKAF'23), bölge üniversitelerinin öğrencileri ve geleceğin teminatı olan gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek, kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ile STK'ların bir araya getirilmesi amaçlanan fuar kapsamında Cengiz Andinç Kültür Merkezi’nde lansman toplantısı yapıldı.

Van YYÜ’deki lasman toplantısına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Erşahin, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzgi, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Toplantıda konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, “2019 yılından beri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla gerçekleştirilen Bölgesel Kariyer Fuarlarından 2023 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın (DAKAF’23) 13-14 Mart 2023 tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alpaslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Şırnak Üniversitelerin iş birliği ile Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması planlanmaktadır” dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise, “Bu fuarın merkezinde öğrenciler var. 10 milyona yakın bir bölgede düzenlenen bu fuar çok önemlidir. Özel sektör, kamu kurumlarımızın, hocaların ve öğrencilerin olduğu böyle bir etkinlik ciddi bir önem arz ediyor. Yapılacak olan iş alanlarımızı ortaya çıkaracağız. Kariyer ofislerinin en temel mantığı bu işi yapabilecek olan elemanları bir araya getirmektir.

Daha önce Diyarbakır’daki kariyer ofisine katılım sağlamıştık ve bizim için verimli geçmişti. Ancak bu bölgenin hem sosyolojik hem de ekonomik olarak merkezi Van’dır. Özellik böyle bir fuarının Van’da yapılması çok anlamlıdır. Bu fuar sadece okuyan öğrencilere yönelik yapılmıyor, bu üniversitelerde mezun olan öğrencileri de kapsıyor. Aynı zamanda bu coğrafyanın tanıtımı içinde çok önemlidir” diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzgi, “Bu etkinliğin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyorum ve üzerimize düşen ne varsa da yapmakta hazırız. Türkiye’nin bir göstergesi olan bu etkinlik bizim içinde çok önemlidir. Son dönemlerde ülkemiz her alanda olduğu gibi istihdam ve kariyer alanında da önemli adımlar atıyor. Bölge üniversitelerinin misyonu burada çok önemli.

Her üniversite üstüne düşen görevi yapmalı” ifadelerini kullandı. Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Erşahin, “Öğrenci sayımız yaklaşık 15 bin civarında. Bu fuara yaklaşık 400 civarında öğrenci ile katılmayı planlıyoruz. Çok iyi çalışan bir kariyer merkezimiz var. Yaklaşık 15-20 sektör ve firma ile katılacağız. Uzman arkadaşlar burada sürekli arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Bu süreç çok önemlidir. Avrupa’daki ülkelerde bu iş çok ciddi bir şekilde yürütülüyor” dedi.

Van Bölge Gazetesi