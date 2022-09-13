Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Erdoğan bugün detayları açıklayacak...

Konuttaki fahiş fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak.

İlk kez tek seferde 250 bin konutun yapılacağı proje için yaklaşık 362 milyar liralık yatırım yapılacak ve konutların inşası sürecinde 100 bin kişi istihdam edilecek. 10 bin iş yerinin de yapımını içeren projeyle ayrıca kendi konutunu kendi inşa etmek isteyenler için 100 bin arsa satışa sunulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, muhtemel depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

TAKSİT SAYISI VE GELİR ŞARTI DETAYI

Engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gençler için kontenjanların ayrılacağı projeye bu kesimlerin dışındaki vatandaşların başvurularında İstanbul için 16 bin lira, diğer şehirler için 14 bin lira azami gelir şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Proje kapsamında satışa çıkacak arsalar için başvuru bedeli 500 lira, iş yerleri için başvuru bedeli de 2 bin lira olacak. İş yerleri için başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması da gerekecek.

Süperhaber