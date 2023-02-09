Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağ kurtarılanların sayısı 120 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD merkezinden açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Enkazlardan sağ kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 120 bine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17 Bin 674'e yükseldi" bilgisini paylaştı.
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