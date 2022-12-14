Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ilişkin sorulara, "2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır." yanıtını verdi.

GÜNCEL 14.12.2022, 11:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşını açıkladı

TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunurken CHP'li vekillerle yer yer sözlü tartışmalar yaşadı.

CUMHURBAŞKANI MAAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sık sık konuşması kesilen Oktay gergin geçen bir konuşma sürecinin ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Oktay, vekillerden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ilişkin soruya şu yanıtı verdi;"Cumhurbaşkanımızın maaşına bağlı olarak önceki cumhurbaşkanları, Meclis başkanları, emekli milletvekillerinin ödenekleri belirlenmekteyken 7417 sayılı Kanun'la emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisi kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır."

Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın net maaşı sadece 66 bin 445 TL

"KİMSENİN ŞEREF VE ONURUNU İTİBAR SUİKASTINA KURBAN EDEMEZSİNİZ

"Türk Telekom ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiç kimsenin şeref ve onurunu siyasi, politik polemik oluşturmak üzere yaptığınız bir itibar suikastına kurban edemezsiniz. Dediğim gibi, her yerde, bulunduğum her yerde aldığım kararlar hukukun ve yasaların denetimine açıktır ve her şekilde kontrol edilebilir" ifadelerini kullandı.

2023 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı bütçesi kabul edildi.

MADDELERE GEÇİLDİ

Genel Kurul'da, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların bütçe görüşmeleri tamamlanmış oldu. Genel Kurul'da maddelerin görüşmelerine başlandı. Hükümet adına dünkü oturuma Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.dha

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