Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: İstedikleri şehirde ücretsiz konaklayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığı iki uygulamayı başlattıklarının müjdesini verdi.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okullarının 81 ilin tamamında 5-18 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek şekilde açık olacağını ifade eden Erdoğan, "Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe, jimnastikten judoya kadar sporun her branşında faaliyet gösteren bu okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 745 bin evladımız istifade etmişti. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz." dedi.

"18-25 YAŞ ARASI EVLATLARIMIZIN ÜCRETSİZ KONAKLAMALARINA AÇIK OLACAKTIR"

Gençlere bir diğer müjdelerinin de yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yine 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.