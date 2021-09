Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Sosyal Medya Düzenlemesinin Detaylarını Açıkladı mı?

Düzenlemenin temelinde bireysel hak ve özgürlüklerin korunması yer alıyor. Bununla birlikte yalan haberlerin de önüne geçilmesi planlanıyor.

İŞTE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI

Düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrasında yer alan maddelere göre belirlenecek.

Tehditte bulunan, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, kişilik haklarına saldıranlara cezai yaptırım uygulanacak.

Teklif yasalaştığında, adliyelerdeki Bilişim Suçları Bürosu da daha aktif çalışmaya başlayacak. Bununla birlikte, Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da ilave edilecek. Sosyal medyada yalan haber yapan ve bunu yapanlar 5 yıla, hakarette bulunanlara da 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Düzenlemede 2 temel madde bulunuyor. Bunlardan ilki, sosyal medya sağlayıcıları, ikincisi suçları işleyen kişiler olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına 24 saat kadar bir süre tanınacak. Bu süreye uyulmaması durumunda para cezası verilmesi planlanıyor. Para cezası 5 milyon liraya kadar ulaşabilir. En son yaptırım ise Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulması olacak.

AK Parti, Almanya, Singapur, Rusya ve Avustralya örneklerini incelemeye aldı. AK Parti incelediği örnekler arasından Almanya modeline sıcak bakıyor. Almanya modeline göre, nefret söylemi bulunduran, diğer kişilerin haklarını ihlal eden hesaplar için 24 saat içinde kaldırılması zorunluluğu var. Paylaşımları kaldırmayanlar için ise 50 milyon avro para cezası veriliyor.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl sosyal medya düzenlemesi ile ilgili ilk adım atılarak bir temsilcilik açılması zorunluluğu gelmişti.

CUMHURBAŞKANI 'BEDEL ÖDEYECEKLER' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Ülkemiz, benim "yalan terörü" olarak ifade ettiğim saldırılara çok sık maruz kalıyor. FETÖ'sünden PKK'sına, terör örgütleri her mecrada türlü yalanlarla ülkemizi hedef alıyorlar. Bakıyorsunuz CHP ve Bay Kemal başta olmak üzere muhalefet partileri de bu yalanlara çok teşne. Adeta yalan fabrikası gibi çalışıyorlar. Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz. Yalan terörüyle mücadele etmekte kararlıyız. Arkadaşlarımız Türkiye'deki verinin, Türkiye'de kalacağı, vatandaşlarımızın kişilik haklarını, verilerini koruyacak, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni bir yasa çalışması için teknik bir çalışma yürütüyorlar.' diyerek devamında hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, 'Meclis açılır açılmaz bu konu Meclis'imizin gündemine getirilecektir. Bu konu ülkemiz için çok önemlidir, demokrasimiz için önemlidir. Hem bireysel hak ve özgürlükleri koruyacak, hem de milletimize, devletimize yönelecek sistematik dezenformasyon ve yalan terörüne karşı milli güvenliğimizi koruyacak bir yasal zeminin ortaya konmasına katkı vereceğiz. Tabi sadece yalan olayı da değil. Twitter gibi sosyal medya platformlarının burada sadece kuru kuruya bir ofis açmasını kast etmiyoruz. Gelecekler, burada personeliyle her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek. Şu an itibarıyla bakıyorsunuz Twitter'ın, Facebook'un hiçbirisinin herhangi bir yanlış iş yaptıkları zaman muhatap alınabilecek bir özellikleri yok. Biz bunlarla uğraşamayız. Bedel ödeyecekler. Başka çaresi yok bu işlerin..' dedi.

Kaynak:haber365