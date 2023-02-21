Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli konteynerdaki afetzedeleri ziyaret etti

Türkiye, asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yürekleri dağladı.

Geniş bir coğrafyada hissedilerek toplam 11 ili vuran afet, 40 binin üzerinde can aldı. Şehirler de adeta savaş alanına döndü.

Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren afet bölgelerine seferber edildi. Yurdun dört bir yanından gönüllüler, devlet el birliği ile bölge halkı için harekete geçti.

Şehirlerin ayağa kalkması için çalışılıyor

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, depremzedeler için çadır kentler kuruldu, konteyner yapımı hız kazandı.

Öte yandan sarsıntıdan etkilenen şehirlerin de bir an önce yeniden ayaklanması için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda bakanlar da görevlendirildikleri şehirlerde çalışmaları yakından takip ederek katkı sağlıyor.

İki lider afet bölgesinde

Büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da afetten etkilenen illeri tek tek ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yola çıktı ve ilk olarak depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'ı ziyaret etti.

Burada bölgedeki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan iki lider, ardından yetkililerden bilgi aldı.



Depremzedelere moral ziyareti

Bahçeli ve Erdoğan'ın sonraki durağı ise depremin merkezi Kahramanmaraş oldu.

İki lider, kentte iyileştirme çalışmalarını inledikten sonra konteynerları gezdi. Burada depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Erdoğan, ziyaretlerinde devletin bu zorlu süreçte vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Ensonhaber