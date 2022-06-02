Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a Geliyor!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'a geliyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor. Mayıs ayı başında hazırlanan ve bugün kısmi olarak netleşen programa göre kente gelecek olan Erdoğan, Vanlılarla buluşacak.
Türkmenoğlu'ndan Erdoğan paylaşımı
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a geleceğini duyurdu. Erdoğan'ın yoğunluğuna göre şekillenecek olan Van programının 10 veya 11 Haziran tarihinde olması planlanıyor.
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