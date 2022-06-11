Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, toplu açılış töreni için Van'a geldi. Havalimanında Van Valisi Ozan Balcı, Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar tarafından karşılanan Erdoğan, Beşyol meydanındaki miting ve açılış için alana hareket etti.

Erdoğan'a Van'da kimler eşlik ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan, AK Parti MKYK üyeleri Burhan Kayatürk gibi isimler eşlik ediyor.