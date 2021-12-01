Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır.

- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanlıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız.

- Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum.DHA