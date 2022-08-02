Cumhurbaşkanı Erdoğan konut projesini duyurdu: Kira öder gibi vatandaş ev sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin yapacağı sosyal konut hakkında müjdeyi verdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu söyledi. Erdoğan kira öder gibi taksitlerle vatandaşların ev sahibi yapılacağını söyledi. Erdoğan, ucuz konut projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu proje ile inşaat sektörünün canlanacağını, kira fiyatlarının düşeceğini söyledi. Evlenen gençlere de kota ayrılacağını dile getirdi.

Erdoğan Sosyal konut projesi ile ilgili şunları söyledi:

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.

İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır.

Süperhaber