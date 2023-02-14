Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kara gün dostluğunuzu unutmayacağız. Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü iki depremle sarsıldı. 10 ilimizde 500 km çapından etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açmıştır.

Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaştı. Bu felaketin yaralarını en kısa sürede saracağız. Tüm dost ve kardeş ülkelere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğinizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Dünya ekonomisi ve kalkınma çabaları zorlu dönemden geçiyor. Elde edilen kazanımlar aşınıyor. 2030 hedefine ulaşma imkanı azalıyor. Türkiye olarak cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında bölgemizde ve ötesinde refah ve güven için yğun çaba harcıyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz."

Süperhaber