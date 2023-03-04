Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Sedat Kurnaz atandı.

Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne İsmail Ceylan getirildi.

Ensonhaber