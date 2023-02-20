Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enkaz altından 114 bin 834 vatandaşımız kurtarıldı

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı felaketin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem, 11 ili yerle bir etti.

Afet bölgelerindeki çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sonrasında AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan son durumu aktardı.

41 bin 156 vatandaş defnedildi, 11 bin 834 vatandaş enkazdan kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük depremde hayatını kaybeden 41 bin 156 vatandaşın toprağa verildiğini, enkaz altından ise 11 bin 834 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını şu ifadelerle kaydetti;

Diğer yandan artık arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelmek üzere olduğumuz şu günde depremde vefat eden 41 bin 156 vatandaşımız defnedildi. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 11 bin 834'ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten ve kayıtlar kontrol edildikten sonra, yakında bu sayı kesinleşecektir.

Ensonhaber