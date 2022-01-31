Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifelerine düzenleme talimatı verdik
Elektrik tarifelerine düzenleme talimatının verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi.
Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamla birlikte tarifeli fiyatlandırma sistemine geçilmesinin ardından faturalar cep yakmaya başladı.
Faturalarından şikayetçi olan vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.
Kabine toplantısından ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında yaşanan artışla ilgili konuştu.
"Elektrikteki artışı vatandaşlarımız yansıtmamak için büyük çaba harcadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ELEKTRİKTE AYLIK TÜKETİMİ 150 KİLOVATTAN 210 KİLOVATA ÇIKARIYORUZ"
"Yılbaşı itibari ile sürdürülebilirliği sağlamak için zorunlu düzenleme yaptık.
Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler neticesinde ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatını verdik.
En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.
Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz."
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