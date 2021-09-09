Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzensiz Göç ile Mücadele Hakkında Neler Söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin maruz kaldığı kontrolsüz göç faciasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Konuyla alakalı komşumuz olan Yunanistan’a seslenerek bir takım açıklamalarda bulundu.
YUNANİSTAN’A ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontrolsüz ve düzensiz göçün engellenmesinde tek başına bırakıldığını ifade etmesinin akabinde şu ifadeleri kullandı:
" Hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir diğer ifadeleri şu şekilde:
Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.
Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.
Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum."
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