Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de açıklamalarda bulunuyor

Zorluklar olsa da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız. Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayretinde olduk. Afşin'de yaraların sarılmaya başlandığını görüyoruz.

İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı, konteynerları süratle yerleştireceğiz. Gıda, elektrik ve diğer sıkıntılarla ilgili bir sorun kalmadı. Depremzedelerimizin maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. 3 bin ila 5 bin arasında kira yardımı yapıyoruz.

Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Yitip giden canlarımızı geri getiremezsek de maddi kayıpların tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden hükümetinize güvenmenizi istiyorum. 1 yıl içerisinde konutları tamamlayarak sizleri geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, irademiz de bir o kadar kuvvetlidir.

Bütün afetlerde nasıl başardıysak aynı şekilde 11 vilayette bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak bu sefer de kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Bu zor günlerin üstesinden beraber geleceğiz. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Süperhaber