Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden iç politikaya, yapılan yatırımlardan küresel gelişmelere kadar pek çok konuya değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda kişinin merakla beklediği aile desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı

Erdoğan açıklamasına göre, elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 664 milyon liralık ödemeleri de bu hafta yapılacak.

Diğer yandan doğalgaz yardımının ilk grup ödemesi de bu hafta içinde gerçekleştirilecek.

Engelli ve yaşlı maaşlarının 1 milyon 379 bin 494 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira Kasım ödemeleri geçen günlerde tamamlanmıştı.

"Bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını hizmete sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise, "Vatandaşların kış ihtiyaçlarını karşılamak için 1000'den fazla SYDV'lere aktarılacak ek periyodik payı 2 kat arttırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece Kasım'da 900 milyon lira aktardık. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal desteklerin önemi artmaktadır. Bu tür dönemlerin en büyük etkisi düşük gelirliler üzerinde oluşur. Bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz fazladır. Son dönemlerde sosyal yardımlarımız arttı. Yeni adım attık. Hayatının idamesi için gerkeen temel ihiyaç maddelerine ulaşamayanlara kapsamlı yardımlarımız zaten devam ediyor. Bunların rakamlarını sürekli güncelliyoruz. Gelir seviyesi belirli bir seviyenin altında olan vatandaşlara koruyucu önleyici yeni prıogramlar getirdik. Türkiye'nin imkanlarını her vatandaşla paylaşıyoruz. Bu Türkiye Aile Desteğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destek paketlerini duyurdu

"2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır"

Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 664 milyon liralık ödemeleri de bu hafta yapılacak. Doğalgaz yardımının ilk grup ödemesi de bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının 1 milyon 379 bin 494 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira Kasım ödemeleri geçen günlerde tamamlandı. Vatandaşların kış ihtiyaçlarını karşılamak için 1000'den fazla SYDV'lere aktarılacak ek periyodik payı 2 kat arttırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece Kasım'da 900 milyon lira aktardık. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Türkiye Yüzyılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkmayı planlıyoruz. Sürdürebilirlik, başarı, güven, istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, değerler, şefkat, istiklal ve istiklal, gençler gibi başlıklarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına, şevklendirdiğine inanıyorum.

Togg

Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz.

'Healt Türkiye'

Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz.

Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir"

Polis akademimizin komiser yardımcıların mezuniyet töreninde sevince ortak olduk. Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılılarla, uğurusla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar.

Milletimiz bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Bunlar DEAŞ'ı, PKK'nın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, Avrupa'nın, Karabağ'ın işgaline karşı gardaşlarımızın yürüttüğü vatan muhaberesinde Erminelerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Kendilerine verilen görev buydu. Diyet borcu bunu gerektiriyordu.

İnşallah aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız.

Bizleri coşku, sevgi ve samimiyetle bağrına basan tüm Gaziantepli kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Köy Yaşam Merkezi projesi

Bu sabah Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezi projesiyle artık kullanılmayan köy okulları binalarımızı hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden aktif birim haline getirmeyi hedefliyoruz.

İlkokul eğitimi verilmekle kalmayacak, okul binalarımız köy halkının ihtiyaçlarına göre çeşitlenen, kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler haline gelecek.

Hasankeyf Tüneli açılışı

Yarın Hasankeyf Tüneli ve yolların açılış törenine canlı bağlantıyla iştirak edeceğiz.

Perşembe günü 10 Kasım anma programından sonra birdizi yurtdışı gezi gerçekleştireceğiz. Endonezya'da G-20 liderler zirvesi, Bahreyn ve Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası açılış programına katılacağız.

"Demokrasi ve kalkınma reformlarımızla önemli ölçüde tamir ettik"

Osmanlı'yı uç beyliğinden cihan devletine taşıyan güçlü kurumsal temellerin çoğu ayaktadır. Milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı yeni yapı inşa ettik.Rahmetli Erol Güngör, Anadolu'daki Türk devletlerinin kısa sürede yıkılıp gitmeyişini Osmanlı'nın dehasına bağlıyordu.

Üniversitelerden Meclise, Adliyeden Maarife kadar Osmanlı müesseselerinin devam ettiği gerçeği devletteki sürekliliğe bağlıdır. Geçmişte vesayet odaklarının devleti, milletin değerlerine ve iradesine karşı kırbaç gibi kullanma gayretlerinin yol açtığı hasarı demokrasi ve kalkınma reformlarımızla önemli ölçüde tamir ettik."

Ensonhaber