Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra çıkan kararla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, muhalefet tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

İftar programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında Gezi Davası kararına tepki gösterenlere yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Soros'uydu"

"Bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi.

"Kusura bakmasınlar! Bu ülkede hukuk var yargı var"

Kusura bakmasınlar! Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da bu kararı hakkın egemen olması için verdiler, verecekler. Yargımız benzer niyetler taşıyanlara hukuk dersi verdi."

"Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 5 milyon fidan ağaç dikerek yaptık. 12 tane ağacın nakli için ağaçlar sökülüyor dediler. Ekonomimizi çökertmeye heveslendiler. Yıllardır besledikleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı snra milletimizin desteğiyle bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, alçaklara çiğnetmedik.

"Nerede terörist bulursak, oraya benim komandom girecektir ve girdi"

5 şehidimiz var. 60'a yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi."

Ensonhaber