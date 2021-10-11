Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılış töreni düzenledik. Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. 5'inci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz, hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan, başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimi sürdürebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'ÖN YARGILAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KALKTI'

Erdoğan, mesleki eğitimi güçlendirmek için belirlenen okullara 1 yılda 1 milyar lira yatırım yaptıklarını söyleyerek "Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdik. Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda kurulan 50 AR-GE merkezinde açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerinin son derece önemli buluyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikaların müspet sonuçlarını birçok alanda gördüklerini hatırlatarak "28 Şubat döneminin, Türk eğitim sistemine ve ekonomimize yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullarımıza yönelik toplumumuzdaki ön yargılar önemli ölçüde kırıldı. Hem gençlerimiz hem de aileleri, kariyer planlamalarında mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Aynı şekilde üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini çok daha iyi anlamıştır. Bu anlayış birliğinin neticesinde tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Liselere Geçiş Sistemi'nde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZ-ÜVEY AYRIMI YAPAN POLİTİKALARIN İZLERİ TAMAMEN SİLİNMİŞTİR'

Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavındaki başarı grafiğinin giderek yükselmesinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türü ile ilgili ayrımcılık, ötekileştirme veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti, tüm yönleri ile tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garantiye almanın derdindeyiz. Türkiye'yi milletimize söz verdiğimiz şekilde; eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık."

'ÇOK SPEKÜLASYON YAPILIYOR'

Erdoğan, yapılan öğretmen atamaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Üzerinde tabii çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zaten, 'işte bu sözü ben verdim filan falan.' Sen neyin sözünü veriyorsun ya? Bu iş; bizim işimiz. Kuru kuruya söz vermeyiz, yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz bu; kuru kuruya söz vermek değil, icraat. Bizim için asıl olan evlatlarımızla birlikte geleceğinizi de emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve motivasyonudur. Son 19 yılda devletimizin imkanları genişledikçe toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmenlerimiz de bundan payını almıştır. İnşallah, bundan sonra da diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte öğretmenlerimizden tek talebimiz; öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla öz güven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri, onları sadece bugüne değil, yarına da en donanımlı şekilde hazırlanmalıdır."

'KALFALARIN MAAŞINI ARTIRIYORUZ'

Erdoğan, mesleki eğitimde bazı müjdelerinin olacağını belirterek "Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan birincisi, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü, devlet olarak üstleniyoruz. Böylece işgücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak, mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri iyileştiriyoruz. Artık kalfalar son sene asgari ücretin üçte biri kadar değil; yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili olarak Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim merkezleri ile ilgili kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız. Diğer yandan lise ve üniversite mezunu gençlerimizin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını kısa sürede tamamlama ve işgücü piyasasına süratle geçme imkanı getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mız bunun için gereken çalışmaları tamamladı. Böylece gençlerimiz eğitim sürecinde ücret de alarak, 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarına devam edebilecektir" dedi. Erdoğan, özel eğitim merkezlerinin de 24 saat açık hale getireceklerini söyledi.

ANNESİNİN FOTOĞRAFININ OLDUĞU TABLO HEDİYE EDİLDİ

Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Nilüfer'deki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan'a açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından yapılan ve Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının basıldığı tablo hediye edildi. Erdoğan, "Bu tablo CNC tezgahında yapılmış. Emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Anacığımı sürekli bana hatırlatacakları için yine ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklar, annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin" dedi.DHA